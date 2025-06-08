В воскресенье, 8 июня, состоится финал Лиги наций 2024-2025. В битве за трофей турнира сойдутся две пиренейские сборные – Португалии и Испании, сообщает 24 Канал.

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В погоне за вторым трофеем

Португалию эксперты не видели в финале турнира. Ее соперником в полуфинале была сборная Германии, которая имеет лучший кадровый подбор и играет матчи дома.

Бундестим и повел в счете после перерыва, однако Роналду и компании удалось осуществить камбэк (2:1). Решающий гол на свой счет записал как раз Криштиану.

Теперь в борьбе за титул "сагреш" будут противостоять действующим чемпионам Европы испанцам. Подопечные Луиса де ла Фуэнте устроили сумасшедшую битву с французами и смогли одержать победу со счетом 5:4.

Для обеих сборных отчетный финал будет возможностью во второй раз выиграть Лигу наций. Португалия является первым триумфатором турнира, в 2019-м команда минимально одолела Нидерланды. А испанцы являются действующими обладателями трофея, ведь в финале 2023 года в серии пенальти взяли верх над Хорватией.

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Где смотреть

Матч Португалия – Испания онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 8 июня в 22:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Португалия – Испания. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.