Эра Роналду подошла к концу: кто стал новым капитаном сборной Португалии

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Об этом назначении сообщил главный тренер португальцев Жорже Жезуш. По его словам, в национальной команде действует четкий принцип определения капитана: повязку получает футболист с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную.

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Бернарду Силва стал новым капитаном сборной Португалии

Среди действующих игроков Португалии лучший показатель у Бернарду Сильвы, на счету которого 115 матчей. Его ближайшим преследователем является Бруно Фернандеш, который провел за национальную команду 97 матчей.

Напомним, Роналду более десяти лет был бессменным капитаном сборной Португалии. Легендарный нападающий недавно объявил о завершении выступлений за национальную команду.

Первые матчи под руководством нового капитана португальцы проведут в ноябре в рамках группового этапа Лиги наций. 14 ноября сборная встретится с Данией, а 17 ноября – с Уэльсом. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.