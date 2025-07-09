"Реалии нынешних дней": автомобиль олимпийского чемпиона пострадал после российского обстрела

Россия систематически терроризирует Украину, обстреливая ежедневно города ракетами и беспилотниками. Одной из их главных целей всегда является Киев.

Накануне в результате обстрела столицы, который состоялся в ночь на 8 июля, пострадал автомобиль Жана Беленюка Zeekr 001. Он показал последствия в своем фейсбуке, информирует 24 Канал.

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Что произошло с автомобилем Беленюка

Электрокар был поражен в заднее правое крыло обломком беспилотника или пулей, которой сбивали вражескую технику над Киевом. Автомобиль находился на стоянке недалеко от дома, где живет олимпийский чемпион.

Выхожу утром на стоянку, в машине дырка, в асфальте – пуля. Реалии нынешних дней... Очевидно, осколок попал, "вскрытие" покажет. Берегите себя и не пренебрегайте сигналами тревоги,

– написал Беленюк.



Повреждения автомобиля Беленюка после обстрела Киева / Фото из соцсетей спортсмена

Также борец греко-римского стиля показал пулю, которую нашел возле автомобиля. Она, вероятно, и повредила электрокар.

Беленюк нашел пулю возле своего автомобиля: смотрите видео

Напомним, что в апреле Жан Беленюк встретился с 13-летним мальчиком, который спасал людей в Сумах после теракта России.