В среду, 21 мая, в Лиге Европы 2024-2025 состоялся финал турнира. В английском финале победу праздновал Тоттенхэм, который минимально переиграл Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.

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Первый австралиец

Этот трофей стал дебютным в команде для наставника Анге Постекоглу. Более того, австралийцу удалось вписать свое имя в уникальный список еврокубковых тренеров.

Коуч Тоттенхэма стал лишь пятым тренером не из Европы, которому покорился один из еврокубков. Причем, что интересно, четверо прошлых наставников-легионеров представляли Аргентину:

Луис Карнилья (выиграл КЕЧ с Реалом в 1958 и 1959 годах)

(выиграл КЕЧ с Реалом в 1958 и 1959 годах) Эленио Эррера (выиграл КЕЧ с Интером в 1964 и 1965 годах)

(выиграл КЕЧ с Интером в 1964 и 1965 годах) Альфредо Ди Стефано (выиграл Кубок обладателей Кубков с Валенсией в 1980 году)

(выиграл Кубок обладателей Кубков с Валенсией в 1980 году) Диего Симеоне (выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА с Атлетико в 2012 и 2018 годах)

Австралиец тренирует "шпор" с лета 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла пятое место в АПЛ, отстав от зоны Лиги чемпионов на два балла. При этом в текущем сезоне лондонцы идут аж на 17 месте в чемпионате за тур до финиша.

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Впрочем, победа в Лиге Европы стала панацеей для Тоттенхэма. Команда впервые с 2008 года получила хоть какой-то трофей. Кроме того, победа в отчетном финале позволила "шпорам" квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.