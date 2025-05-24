Украинские герои поймали жирную цель в Курской области. 22 мая 2025 года был ликвидирован старший офицер российской армии Тимур Масалов, который был чемпионом мира по бирманскому боксу, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Что известно об уничтоженном чемпионе мира по бирманскому боксу

Российский оккупант родился 6 июля 1992 года в поселке Подосиновец Кировской области. Долгое время он жил в Армавире.

Оккупант занимался бирманским боксом и становился чемпионом мира 2017 года в этой дисциплине. Также Масалов был первым вице-президентом Федерации бирманского бокса Краснодарского края.

Что такое бирманский бокс

Бирманский бокс считается одним из самых жестких видов спорта. Боевое искусство возникло в Мьянме. По правилам бойцам разрешают наносить удары головой и различные виды бросков. Поединок должен завершиться нокаутом.

Российские СМИ сообщают, что Масалов воевал против Украины с первых дней полномасштабной агрессии. Преступник командовал спецподразделением из Армавира "Вятич". К слову, это подразделение участвовало в захвате Донецкого аэропорта в 2014 году, где украинские защитники существенно проредили российских спецназовцев.

Напомним, что 22 мая воины ВСУ нанесли удар по скоплению российских войск во Львове, Курской области.