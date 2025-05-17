Силы обороны уничтожили титулованного российского боксера из Воронежа

Защитники Украины методично пополняют статистику Генштаба. Очередным ликвидированным оккупантом оказался "нейтральный" боксер Роман Легонький.

Боксер Роман Легонький в составе российских захватнических войск находился на территории Украины, где стал законной целью воинов ВСУ. Оккупанта ликвидировали вблизи населенного пункта Терны в Донецкой области, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Еще один уничтоженный "нейтральный" боксер

Роман Легонький родился в 1980 году. Он был воспитанником СК "Стадион" тренера Иноземцева С.М.

Легонький был призером первенства России и многократным победителем всероссийских и межрегиональных соревнований. Боксер из Воронежа мог стать тренером, но выбрал контракт с российской армией, которая ведет захватническую войну против Украины. Это стало финалом его карьеры.

Очередного поклонника творчества Иосифа Кобзона отпели и закопали 16 мая в Воронеже.

Отметим, что Легонький не первый российский боксер, которого ликвидировали в Украине. Ранее сообщалось о уничтожении военного преступника Мергена Будаева из Бурятии. Его военная часть причастна к массовым убийствам мирных граждан в Буче, Гостомеле и Ирпене в 2022 году.