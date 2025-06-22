Силы обороны ликвидировали на фронте российского борца из Бурятии

Полномасштабное вторжение России продолжается более трех лет. Силы обороны каждый день героически защищают Украину, уничтожая оккупантов, которые пришли на нашу землю.

5 июня 2025 года ВСУ ликвидировали очередного российского оккупанта. Украинские воины уничтожили спортсмена из Бурятии Андрея Минеева, сообщает 24 канал со ссылкой на "Главком".

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Что известно о Минееве

Андрей Минеев родился в селе Дурены, Россия, республика Бурятия, 12 ноября 1988 года. С ранних лет россиянин занимался вольной борьбой и становился чемпионом Кяхтинского района.

Оккупант в 2022 году был мобилизован в ряды ВС России. Минеев проходил службу в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, имея звание гвардии сержант.

К слову. 2025 году Андрей Минеев получил награду за участие в войне в Украине. Российский оккупант был награжден медалью Суворова.

Ранее сообщали о том, что недавно украинские воины на фронте ликвидировали мастера спорта России по легкой атлетике.