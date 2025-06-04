Российский экс-чемпион по боксу обиделся на Усика из-за общения на украинском: кринжовое заявление

Григорий Дрозд выдал странную оценку патриотической позиции Усика относительно войны в Украине. Он не понимает, почему Александр перестал общаться на русском.

Украинские спортсмены сплотились вокруг Родины во время войны против России. Среди наиболее активных представителей Украины на международной арене является Александр Усик. Конечно, это сильно бесит россиян, сообщает 24 Канал со ссылкой на Metametrica.

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Россияне разочаровались Усиком

С началом полномасштабной войны боксер сначала записался в тероборону. А позже Усик выбрал продолжение профессиональной карьеры, в том числе для помощи своей Родине. Недавно боксер записал видеообращение к школьникам.

Кроме того, Александр категорически отказался от публичного использования русского языка и перешел на украинский. Это сильно выбесило экс-чемпиона мира в тяжелом весе Григория Дрозда.

Сторонник Путина не понимает, почему это Усик перестал разговаривать на русском после начала полномасштабной войны. При этом Григорий делает вид, что его страна ни в чем не виновата.

Александр Усик боксирует потрясающе. Но то мнение, которое у него за короткий период сильно изменилось... Все гордились им, когда он отвечал, что родился в Крыму. Он говорил на русском и потом такое. Это такой искусственно созданный образ хорошего парня. Мне неприятно,

– рассказал Дрозд.

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Напомним, что Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне, выиграв все 23 поединка. В прошлом году Александр дважды победил Тайсона Фьюри.

Это позволило ему стать первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Теперь же Усик имеет шанс снова собрать все пояса в бою против Даниэля Дюбуа 19 июля.