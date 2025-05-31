Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

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Какой прогноз дал Миллер

Тренер считает, что Даниэль Дюбуа сейчас находится на пике, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Этот парень сейчас способен победить любого. Но Усик – это совсем другое дело. Не могу дать честный прогноз на бой. Усик мне напоминает Холифилда, он прошел два дивизиона. Полностью доминирует. Я желаю Дону Чарльзу и Дюбуа успеха в следующем бою,

– сказал Хавьер Миллер.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.