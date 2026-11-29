ФИФА рассматривает возможность отмены так называемой "премии мира". Ее в 2025 году самостоятельно учредил Инфантино и наградил ею Трампа.

Об этом сообщает авторитетное американское издание The New York Times. Главная причина такого возможного решения со стороны мировой федерации футбола – переосмысление тесных связей главы ФИФА Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

Что известно о так называемой премии мира ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил об учреждении ежегодной премии мира в ноябре 2025 года. По его замыслу, ее должны были вручать людям, внесшим исключительный вклад в дело мира и объединения людей во всем мире. Однако Рада ФИФА не утверждала решение об учреждении премии и ее вручении Трампу.

Единственным лауреатом этой награды является президент США Дональд Трамп. Он получил ее 5 декабря 2025 года во время жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2026 года. Все это произошло на фоне того, что глава Белого дома не получил заветную Нобелевскую премию мира. Очень многие в мире расценили этот жест со стороны Инфантино как не что иное, как подхалимство.

В частности, в Норвежской федерации футбола сразу заявили, что премия, полученная Трампом, не имеет легитимности и никаких оснований в уставах ФИФА.

Как сообщили американскому изданию The New York Times два высокопоставленных чиновника ФИФА, в организации серьезно обеспокоены тем, насколько близки отношения Инфантино и Трампа. В этом контексте вспоминается отмена красной карточки футболисту сборной США Балогуну по просьбе главы Белого дома. Или же недавняя информация о том, что Инфантино собирался продать коммерческие права на чемпионат мира по футболу приближенным к Трампу бизнесменам.

Также поступала информация, что на выборах нового президента ФИФА конкурентом Инфантино может стать Бекхэм. В частности, УЕФА собирается объявить бойкот нынешнему главе мировой федерации футбола и ищет того, кто будет руководить ФИФА в будущем.