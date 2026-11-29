Adv

Про це повідомляє авторитетне американське видання The New York Times. Головна причина такого можливого рішення від світової федерації футболу – "переосмислення" тісних зв'язків очільника ФІФА Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом.

популярні відео

Що відомо про так звану премію миру ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про заснування щорічної премії миру в листопаді 2025 року. За його задумом, її мали вручати людям, які зробили винятковий внесок у справу миру й об'єднання людей у всьому світі. Однак Рада ФІФА не затверджувала рішення про заснування премії та її вручення Трампу.

Єдиним лауреатом цієї нагороди є президент США Дональд Трамп. Він отримав її 5 грудня 2025 року під час жеребкування групової стадії чемпіонату світу 2026. Це все сталось на тлі того, що очільник Білого дому не отримав омріяну Нобелівську премію миру. Дуже багато хто у світі оцінив цей жест від Інфантіно, як ніщо інше, крім, підлещування.

Зокрема, в Норвезькій федерації футболу одразу заявили, що премія, яку отримав Трамп, не має легітимності та жодного підґрунтя в статутах ФІФА.

Як повідомили американському виданню The New York Times 2 високопоставлені чиновники ФІФА, в організації серйозно занепокеєні наскільки близькими є стосунки Інфнантіно та Трампа. У цьому контексті пригадується скасування червоної картки футболісту збірної США Балогуну на прохання очільника Білого дому. Або ж нещодавня інформація про те, що Інфантіно збирався продати комерційні права на Мундіаль наближеним до Трампа бізнесменам.

Також була інформація, що на виборах нового президента ФІФА конкурентом для Інфантіно може стати Бекхем. Зокрема, УЄФА збирається оголошувати бойкот нинішню очільнику світової федерації футболу та шукає того, хто буде керувати ФІФА в майбутньому.