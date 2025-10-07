В воскресенье, 5 октября, состоялись матчи седьмого тура французской Лиги 1 по футболу. В одном из них Лилль дома принимал ПСЖ.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. После этого поединка пресс-служба парижан опубликовала видео в TikTok, которое вызывает немало вопросов, информирует 24 Канал.

Как ПСЖ опозорился после игры против Лилля?

Автором единственного гола в составе ПСЖ стал португалец Нуну Мендеш. Он забил красивым ударом со штрафного и этот момент был выложен в соцсети.

Однако пресс-служба клуба из всех вариантов решила выбрать для музыкального сопровождения российскую песню. На видео наложили аудио из мультфильма "Маша и медведь".

Этот фрагмент уже собрал более шести миллионов просмотров. Также под этим сообщением более, чем 850 тысяч лайков.

ПСЖ опубликовал пост под российскую песню: смотрите видео

К слову. В составе действующего победителя Лиги чемпионов выступает украинский защитник Илья Забарный. Также за парижан играет российский вратарь Матвей Сафонов.

Отметим, что в августе произошел еще один зашквар в ПСЖ. Тренер парижан Луис Энрике высказался относительно сосуществования в команде Забарного и Сафонова, повторив российский нарратив о "спорте вне политики".

Спорт и, в частности, футбол – это лучший способ иметь способность сближать людей, создавать из них больше союз, чем разделение. В этом смысле спорт и индивидуальности находятся выше политических ситуаций или экономических интересов политиков,

– цитирует Энрике Le Figaro.

Напомним, что это уже далеко не первый случай, когда европейские клубы позорно публикуют свои видео в соцсетях под российские песни. Ранее, в частности, итальянская Аталанта делала пост под трек "Сигма бой".

