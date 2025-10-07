Руководство российского гранда хотело видеть во главе своего тренерского мостика легендарного испанца. Спартак Москва сделал предложение Хави, пишет 24 Канал со ссылкой на Metaratings.
Поедет ли Хави в Россию?
Однако российский клуб получил далеко не тот ответ, который хотел. Хави отказался возглавлять Спартак. Поэтому клуб продолжает поиски нового главного тренера.
Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.
К слову, недавно была информация, что Хави поручил своим агентам отклонить все предложения саудовских клубов. Испанец не против стать наставником английского Манчестер Юнайтед.
Отметим, что лиссабонская Бенфика влипла в скандал из-за трансфера футболиста в Россию, чем нарушила санкционные правила ЕС. Речь идет о продаже центрального защитника Германа Конти в московский Локомотив в 2023-м году.
Что известно о тренерском опыте Хави?
- Летом 2019-го Хави возглавил свой первый клуб. Им стал катарский Аль-Садд.
- Во главе катарского клуба провел 96 матчей и привел команду к шести трофеям.
- В ноябре 2021-го года испанец стал главным тренером своей родной Барселоны. Возглавлял каталонский гранд до конца июня прошлого года. С тех пор находится без команды.
- Барселона под его руководством провела 143 поединка, став чемпионом Ла Лиги и обладателем Суперкубка Испании (данные Transfermarkt).