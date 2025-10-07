Руководство российского гранда хотело видеть во главе своего тренерского мостика легендарного испанца. Спартак Москва сделал предложение Хави, пишет 24 Канал со ссылкой на Metaratings.

Поедет ли Хави в Россию?

Однако российский клуб получил далеко не тот ответ, который хотел. Хави отказался возглавлять Спартак. Поэтому клуб продолжает поиски нового главного тренера.

Сейчас команду возглавляет серб Деян Станкович.

К слову, недавно была информация, что Хави поручил своим агентам отклонить все предложения саудовских клубов. Испанец не против стать наставником английского Манчестер Юнайтед.

Отметим, что лиссабонская Бенфика влипла в скандал из-за трансфера футболиста в Россию, чем нарушила санкционные правила ЕС. Речь идет о продаже центрального защитника Германа Конти в московский Локомотив в 2023-м году.

Что известно о тренерском опыте Хави?