Португальская Бенфика стала нечужим клубом для украинцев, ведь там выступает двое наших игроков. Однако лиссабонцы могут быть втянуты в скандал из-за сотрудничества с россиянами, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Portugal.
Какой скандал вокруг Бенфики?
В 2023 году "орлы" продали в московский Локомотив центрального защитника Германа Конти. Аргентинец обошелся россиянам в 300 тысяч евро согласно Transfermarkt.
Одна из транзакций на сумму 76 тысяч была осуществлена из российского банка Локомотива на португальский счет Бенфики. Поэтому против лиссабонцев возбудили дело, обвинив их в нарушении санкционной политики.
Эта операция состоялась в противовес законодательству Европейского Союза, которое запрещает любые финансовые контакты с российскими организациями. Португальский банк заблокировал эти средства, а против клуба открыли дело о возможном отмывании средств.
Более того, президента Бенфики Руи Кошту вызвали в Департамент уголовных расследований. Тот заверил, что клуб приостановил все финансовые транзакции по этому делу до выяснения обстоятельств.
Легендарному португальцу может грозить до пяти лет тюрьмы, если отмывание средств будет подтверждено. Бенфика апеллирует, что нарушение закона было неумышленным и надеется решить все денежным штрафом.
Украинцы в Бенфике
- Напомним, что Руи Кошта в свое время был известным игроком, который выигрывал Лигу чемпионов с Миланом. Некоторое время португалец был одноклубником Андрея Шевченко.
- В 2023 году Бенфика подписала Анатолия Трубина, а этим летом арендовала у Шахтера Георгия Судакова с опцией обязательного выкупа за год. Общая сумма выплат составит от 27 миллионов евро.
- "Орлы" неплохо стартовали в этом сезоне, однако после поражения от Карабаха в ЛЧ клуб уволил Бруну Лаже. На его место был назначен назначен Жозе Моуринью.
- В чемпионате Португалии после восьми туров Бенфика занимает третье место, отставая на четыре балла от лидера Порту. Зато в Лиге чемпионов "орлы" потерпели два поражения и пока не имеет очков.