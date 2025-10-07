Португальська Бенфіка стала нечужим клубом для українців, адже там виступає двоє наших гравців. Проте лісабонці можуть бути втягнуті у скандал через співпрацю з росіянами, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN Portugal.

Який скандал навколо Бенфіки?

У 2023 році "орли" продали у московський Локомотив центрального захисника Германа Конті. Аргентинець обійшовся росіянам у 300 тисяч євро згідно з Transfermarkt.

Одна із транзакцій на суму 76 тисяч була здійснена з російського банку Локомотива на португальський рахунок Бенфіки. Через це проти лісабонців порушили справу, звинувативши їх у порушенні санкційної політики.

Ця операція відбулась в супротив законодавству Європейського Союзу, яке забороняє будь-які фінансові контакти з російськими організаціями. Португальський банк заблокував ці кошти, а проти клубу відкрили справу щодо можливого відмивання коштів.

Більш того, президента Бенфіки Руї Кошту викликали до Департаменту кримінальних розслідувань. Той запевнив, що клуб призупинив усі фінансові транзакції по цій справі до з'ясування обставин.

Легендарному португальцю може загрожувати до п'яти років в'язниці, якщо відмивання коштів буде підтверджене. Бенфіка апелює, що порушення закону було ненавмисним та сподівається вирішити все грошовим штрафом.

