Александр Ищенко, который неизменно работал директором академии киевлян с 2011 года, покидает свою должность. На его место придет специалист из Закарпатья, пишет Футбол 24.

Что известно об Александре Ищенко, который уходит из Динамо?

72-летний уроженец Полтавщины стал знаковым футболистом для двух украинских клубов – кропивницкой Зирки и житомирского Полесья, которое тогда носило названия Автомобилист и Спартак. Игоря карьеру ему пришлось заканчивать рано из-за проблем со здоровьем, зато начал длительную тренерскую деятельность.

На уровне Высшей лиги работал с Таврией, Кривбассом, Карпатами и Ильичевцем. В 90-х годах возглавлял молодежную сборную Украины, работал председателем комитета национальных сборных в Федерации футбола. С 2011 года и по сей день был директором академии Динамо и отвечал за развитие молодежного футбола.

Кто заменит Ищенко в Динамо?

Новым главой академии "сине-белых" и ответственным за воспитание юных звезд украинского футбола будет Сергей Билан.

Как пишет UA-Football, в 2017 году он начал свой путь в ужгородском Минае, участвовал в создании детской школы клуба, которая стала одной из лучших в регионе. Постепенно дорос до должности спортивного директора клуба, с января 2026 года работал в такой роли в перволиговом ФК Ужгород.

Какие еще кадровые изменения ждут Динамо?

Ожидается, что летом свою карьеру игрока может завершить Андрей Ярмоленко. Президент Динамо Игорь Суркис не скрывает, что подготовил для легенды клуба должность спортивного директора, которая некоторое время остается вакантной.

Важным остается вопрос главного тренера. Игорь Костюк не смог впечатлить своей работой: Динамо осталось без медалей чемпионата Украины и может спасти сезон только победой в Кубке 20 мая, где в финале соперником киевлян станет ФК Чернигов.

Бывший игрок и тренер Динамо Йожеф Сабо отметил глубокий кризис в игре киевлян и заявил, что времена, когда соперники содрогались от самого названия столичнлой команды, в далеком прошлом.

На место Костюка инсайдер Игорь Бурбас сватает бывшего главного тренера сборной Украины Александра Петракова, который сейчас не имеет контракта с клубом или национальной командой. Коуч идеально подходит под определение "динамовского сердца" и не требует высокой зарплаты, что является важным для Динамо в его нынешних финансовых реалиях.