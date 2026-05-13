Партнерство заключено сроком на три года. Оно будет проходить под лозунгом "Вы болеете за нас. Мы болеем за вас", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Какова цель сотрудничества Динамо с Третьим армейским корпусом?

Главной целью стратегического партнерства является системная помощь защитникам Украины. Стороны договорились о работе в таких сферах:

  • Реабилитация военных.

  • Поддержка семей защитников.

  • Помощь детям, которые пострадали от войны.

  • Благотворительные акции для Сил обороны Украины.

  • Совместные медийные кампании и выпуск общей атрибутики.

Отдельным пунктом является интеграция бойцов в футбольную жизнь. Военные и ветераны получили право бесплатно посещать матчи клуба, открытые тренировки, экскурсии в клубный музей, а также проводить встречи с игроками и тренерами.

Подписание Меморандума между Динамо и Третьим армейским корпусом / Фото Динамо Киев

Как отреагировали на подписание Меморандума?

Документ подписали генеральный директор клуба Дмитрий Бриф, лидер команды Андрей Ярмоленко, глава штабного фонда корпуса Олег Петренко и командир 3-го мехбата 60-й ОМБр Андрей Балановский.

Согласно этому меморандуму весь наш клуб стал амбассадором Третьего армейского корпуса. Гордимся людьми, которые защищают нашу страну. Динамо и в дальнейшем будет поддерживать Силы обороны,
– подчеркнул капитан киевлян Ярмоленко.

Петренко отметил особую связь подразделения с футбольным движением.

Третий корпус – это наиболее "фанатское" военное подразделение Украины: такой концентрации бывших футбольных ультрас на всех уровнях нет больше нигде. Поэтому нашим ребятам приятно будет шагать вперед вместе с Динамо,
– отметил он.

В пресс-службе Динамо подчеркнули символизм этого события.

Когда-то фанаты поддерживали команду на трибунах. Сегодня клуб, футболисты и все динамовское сообщество поддерживают тех, кто защищает Украину и наше общее будущее,
– написали на сайте клуба.

Что известно о Третий армейский корпус и как они связаны с фанатами?

  • В марте 2025 года в составе Сухопутных войск появилось новое оперативное объединение – Третий армейский корпус. Его возглавил бригадный генерал Андрей Билецкий.

  • Это подразделение считают наиболее "фанатским" в ВСУ. Основу корпуса составила легендарная 3-я отдельная штурмовая бригада. Она исторически формировалась из добровольцев "Азовского движения", большинство которых – футбольные ультрас.

  • Сообщество фанатов вокруг Билецкого одной из первых пошла воевать еще в 2014 году. Сегодня лидеры околофутбольных движений и активные болельщики различных украинских клубов служат сержантами и младшими командирами.

  • По информации фонда "Трибуна Героев", война унесла жизни уже около 322 украинских футбольных фанатов.