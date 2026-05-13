Партнерство заключено сроком на три года. Оно будет проходить под лозунгом "Вы болеете за нас. Мы болеем за вас", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Смотрите также Память как часть культуры: Курган & Agregat и "Трибуна Героев" выпустили благотворительный дроп

Какова цель сотрудничества Динамо с Третьим армейским корпусом?

Главной целью стратегического партнерства является системная помощь защитникам Украины. Стороны договорились о работе в таких сферах:

Реабилитация военных.

Поддержка семей защитников.

Помощь детям, которые пострадали от войны.

Благотворительные акции для Сил обороны Украины.

Совместные медийные кампании и выпуск общей атрибутики.

Отдельным пунктом является интеграция бойцов в футбольную жизнь. Военные и ветераны получили право бесплатно посещать матчи клуба, открытые тренировки, экскурсии в клубный музей, а также проводить встречи с игроками и тренерами.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Подписание Меморандума между Динамо и Третьим армейским корпусом / Фото Динамо Киев

Как отреагировали на подписание Меморандума?

Документ подписали генеральный директор клуба Дмитрий Бриф, лидер команды Андрей Ярмоленко, глава штабного фонда корпуса Олег Петренко и командир 3-го мехбата 60-й ОМБр Андрей Балановский.

Согласно этому меморандуму весь наш клуб стал амбассадором Третьего армейского корпуса. Гордимся людьми, которые защищают нашу страну. Динамо и в дальнейшем будет поддерживать Силы обороны,

– подчеркнул капитан киевлян Ярмоленко.

Петренко отметил особую связь подразделения с футбольным движением.

Третий корпус – это наиболее "фанатское" военное подразделение Украины: такой концентрации бывших футбольных ультрас на всех уровнях нет больше нигде. Поэтому нашим ребятам приятно будет шагать вперед вместе с Динамо,

– отметил он.

В пресс-службе Динамо подчеркнули символизм этого события.

Когда-то фанаты поддерживали команду на трибунах. Сегодня клуб, футболисты и все динамовское сообщество поддерживают тех, кто защищает Украину и наше общее будущее,

– написали на сайте клуба.

Что известно о Третий армейский корпус и как они связаны с фанатами?