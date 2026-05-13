Партнерство укладене терміном на три роки. Воно проходитиме під гаслом "Ви вболіваєте за нас. Ми вболіваємо за вас", повідомляє пресслужба столичного клубу.

Яка мета співпраці Динамо з Третім армійським корпусом?

Головною метою стратегічного партнерства є системна допомога захисникам України. Сторони домовилися про роботу в таких сферах:

Реабілітація військових.

Підтримка родин захисників.

Допомога дітям, які постраждали від війни.

Благодійні акції для Сил оборони України.

Спільні медійні кампанії та випуск спільної атрибутики.

Окремим пунктом є інтеграція бійців у футбольне життя. Військові та ветерани отримали право безоплатно відвідувати матчі клубу, відкриті тренування, екскурсії до клубного музею, а також проводити зустрічі з гравцями та тренерами.

Підписання Меморандуму між Динамо та Третім армійським корпусом / Фото Динамо Київ

Як відреагували на підписання Меморандуму?

Документ підписали генеральний директор клубу Дмитро Бріф, лідер команди Андрій Ярмоленко, голова штабного фонду корпусу Олег Петренко та командир 3-го мехбату 60-ї ОМБр Андрій Балановський.

Згідно з цим меморандумом увесь наш клуб став амбасадором Третього армійського корпусу. Пишаємося людьми, які захищають нашу країну. Динамо й надалі підтримуватиме Сили оборони,

– наголосив капітан киян Ярмоленко.

Петренко відзначив особливий зв'язок підрозділу із футбольним рухом.

Третій корпус – це найбільш "фанатський" військовий підрозділ України: такої концентрації колишніх футбольних ультрас на всіх рівнях немає більше ніде. Тому нашим хлопцям приємно буде крокувати вперед разом із Динамо,

– зазначив він.

У пресслужбі Динамо підкреслили символізм цієї події.

Колись фанати підтримували команду на трибунах. Сьогодні клуб, футболісти й уся динамівська спільнота підтримують тих, хто боронить Україну та наше спільне майбутнє,

– написали на сайті клубу.

Що відомо про Третій армійський корпус і як вони пов'язані з фанатами?