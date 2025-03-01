Футболист сборной Уругвая стал жертвой вооруженного нападения с похищением

Игрок мексиканского Леона Николас Фонсека попал в ужасную ситуацию. Уругвайский полузащитник стал жертвой вооруженного нападения с похищением.

Событие произошло во время того, как Фонсека направлялся на тренировку команды. Преступники совершили вооруженное нападение на автомобиль футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на RMC Sport.

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Детали инцидента

Неизвестные перехватили машину Николаса Фонсеки, когда игрок ехал на тренировочную базу Леона. Злоумышленники два часа держали игрока в заложниках.

Однако впоследствии решили оставить уругвайского игрока в 25 километрах от места совершения преступления. Фонсека позже сообщил, что он в порядке и сможет принять участие в матче против Тихуаны мексиканской Лиги МХ.

К слову. Николас Фонсека выступает за Леон с января 2025 года, перейдя из Ривер Плейта. На счету полузащитника также три игры за сборную Уругвая.

В текущей кампании Николас Фонсека сыграл в 9 матчах за Леон. Результативными действиями уругвайский хавбек еще не отмечался.