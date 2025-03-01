Подія відбулась під час того, як Фонсека прямував на тренування команди. Злочинці скоїли збройний напад на автомобіль футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на RMC Sport.

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Деталі інциденту

Невідомі перехопили автівку Ніколаса Фонсеки, коли гравець їхав до тренувальної бази Леона. Зловмисники дві години тримали гравця у заручниках.

Проте згодом вирішили залишити уругвайського гравця за 25 кілометрів від місця скоєння злочину. Фонсека пізніше повідомив, що він у порядку та зможе взяти участь у матчі проти Тіхуани мексиканської Ліги МХ.

До слова. Ніколас Фонсека виступає за Леон з січня 2025 року, перейшовши з Рівер Плейта. На рахунку півзахисника також три гри за збірну Уругваю.

У поточній кампанії Ніколас Фонсека зіграв у 9 матчах за Леон. Результативними діями уругвайський хавбек ще не відзначався.