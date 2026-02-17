Организаторы вынуждены срочно заказывать новые партии, ведь спрос оказался значительно выше, чем ожидали. Об ажиотаже вокруг презервативов во время Олимпиады сообщает Daily Express.

Смотрите также Самая красивая конькобежка Олимпиады заработает миллион долларов за демонстрацию белья

Чем обусловлен спрос?

На старте Игр спортсменам выдали около 10 тысяч бесплатных презервативов, но они исчезли менее чем за 72 часа.

После дефицита в олимпийской деревне начали появляться "частные продавцы", которые перепродают контрацептивы по космическим ценам – примерно 125 долларов за штуку (более 4,5 тысяч гривен).

Организаторы уже заказали дополнительные партии и пообещали регулярно пополнять запасы.

По словам чиновников, сама практика раздачи презервативов – давняя традиция Игр еще с 1988 года, направлена на профилактику инфекций.

Вечеринки – неотъемлемая часть Олимпиады

Как пишет cinemablend, интимная жизнь в олимпийской деревне – обычное явление. Атлеты активно знакомятся и празднуют после стартов, поэтому спрос стабильно высокий.

Бывшие участники Игр неоднократно подтверждали – во время соревнований там царит настоящая "курортная атмосфера".

В медиа вспоминают даже истории спортсменов, которые открыто рассказывали о многочисленных случайных связях во время Олимпиад.

Что стоит знать об Олимпиаде-2026?