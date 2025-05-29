Экс-соперник Усика назвал условие, при котором Дюбуа победит украинца

Бывший соперник Александра Усика Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа победит украинца при одном условии. Он должен найти слабое место.

Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".

Читайте также Джошуа ведет переговоры о двух поединках в Эр-Рияде: есть ли среди соперников Фьюри

Какой прогноз дал Тони Беллью

Бывший соперник украинского боксера считает, что есть только одно условие, из-за которого "Динамит" может победить, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Дюбуа имеет шанс победить, но я не думаю, что он победит Усика. Я даю ему единственный шанс – это шанс одного удара, который нокаутирует. Но Усик уже знает все слабые и сильные стороны Дюбуа. Не вижу здесь победу Даниэля,

– сказал Тони Беллью.

Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.

Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.