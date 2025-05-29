Экс-соперник Усика назвал условие, при котором Дюбуа победит украинца
- Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа сможет победить Александра Усика только в случае, если найдет его слабое место.
- Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля на "Уэмбли", первый бой закончился победой Усика нокаутом в девятом раунде.
Бывший соперник Александра Усика Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа победит украинца при одном условии. Он должен найти слабое место.
Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на лондонском "Уэмбли".
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Какой прогноз дал Тони Беллью
Бывший соперник украинского боксера считает, что есть только одно условие, из-за которого "Динамит" может победить, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Дюбуа имеет шанс победить, но я не думаю, что он победит Усика. Я даю ему единственный шанс – это шанс одного удара, который нокаутирует. Но Усик уже знает все слабые и сильные стороны Дюбуа. Не вижу здесь победу Даниэля,
– сказал Тони Беллью.
Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года.
Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери и жаждет реванша.