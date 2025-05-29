Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Який прогноз дав Тоні Беллью

Колишній суперник українського боксера вважає, що є лише одна умова, через яку "Динаміт" може перемогти, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.

Дюбуа має шанс перемогти, але я не думаю, що він переможе Усика. Я даю йому єдиний шанс – це шанс одного удару, який нокаутує. Але Усик вже знає всі слабкі та сильні сторони Дюбуа. Не бачу тут перемогу Даніеля,

– сказав Тоні Беллью.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.