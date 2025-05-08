Попал под поезд: серебряный призер Олимпиады-2024 погиб в возрасте 30 лет
- Джосая Райсуке, серебряный призер Олимпиады-2024 по регби, погиб в ДТП во Франции в возрасте 30 лет.
- Его авто было сбито поездом на пути к тренировке команды Кастр, что привело к отмене тренировки и переносу матча.
Звезда мирового регби Джосая Райсуке трагически погиб во Франции после дорожно-транспортного происшествия. Спортсмен в 2024 году в составе сборной Фиджи выступал на Олимпийских играх в Париже.
В четверг, 8 мая, в результате ДТП погиб регбист Джосая Райсуке. Фиджийский спортсмен умер от полученных тяжелых травм, пишет 24 Канал со ссылкой на L`Equipe.
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Жуткая авария унесла жизнь регбиста
По информации источника, Джосая Райсуке ехал на своей машине на тренировку команды Кастр, выступающей в чемпионате Франции. На переезде авто фиджийца сбил поезд.
Товарищи Джосая чувствуют себя опустошенными из-за его трагической гибели. Кастр отменил тренировки и перенес свой ближайший матч
Французский клуб выразил соболезнования родным и близким известного регбиста.
"С тяжелым сердцем мы узнали о гибели сегодня утром нашего игрока Джосая Райсуке в ДТП. Вся команда опустошена этой ужасной новостью.
Он был замечательным товарищем по команде, которого все очень любили, включая болельщиков. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и близким", – говорится в заявлении клуба Кастр.
Джосая Райсуке умер в возрасте 30 лет / фото регбийного клуба
Отметим, что Джосая Райсуке начал выступать в чемпионате Франции с 2015 года. Он играл за команды Стад Франсе, Невери и Кастр.
Летом 2024 года Райсуке был участником Олимпийских игр-2024. Вместе со сборной Фиджи он получил серебряную медаль на турнире по регби.