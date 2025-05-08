У четвер, 8 травня, внаслідок ДТП загинув регбіст Джосая Райсуке. Фіджійський спортсмен помер від отриманих важких травм, пише 24 Канал з посиланням на L`Equipe.

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За інформацією джерела, Джосая Райсуке їхав на своїй машині на тренування команди Кастр, що виступає у чемпіонаті Франції. На переїзді авто фіджійця збив потяг.

Товариші Джосая почуваються спустошеними через його трагічну загибель. Кастр скасував тренування та переніс свій найближчий матч.

Французький клуб висловив співчуття рідним та близьким відомого регбіста.

"З важким серцем ми дізналися про загибель сьогодні вранці нашого гравця Джосая Райсуке в ДТП. Уся команда спустошена цією жахливою новиною.

Він був чудовим товаришем по команді, якого всі дуже любили, включно з уболівальниками. Ми висловлюємо наші щирі співчуття його родині та близьким", – йдеться у заяві клубу Кастр.

Джосая Райсуке помер у віці 30 років / фото регбійного клубу

Зазначимо, що Джосая Райсуке почав виступати у чемпіонаті Франції з 2015 року. Він грав за команди Стад Франсе, Невері та Кастр.

Влітку 2024 року Райсуке був учасником Олімпійських ігор-2024. Разом зі збірною Фіджі він здобув срібну медаль на турнірі з регбі.