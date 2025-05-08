В четверг, 8 мая, в результате ДТП погиб регбист Джосая Райсуке. Фиджийский спортсмен умер от полученных тяжелых травм, пишет 24 Канал со ссылкой на L`Equipe.

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Жуткая авария унесла жизнь регбиста

По информации источника, Джосая Райсуке ехал на своей машине на тренировку команды Кастр, выступающей в чемпионате Франции. На переезде авто фиджийца сбил поезд.

Товарищи Джосая чувствуют себя опустошенными из-за его трагической гибели. Кастр отменил тренировки и перенес свой ближайший матч

Французский клуб выразил соболезнования родным и близким известного регбиста.

"С тяжелым сердцем мы узнали о гибели сегодня утром нашего игрока Джосая Райсуке в ДТП. Вся команда опустошена этой ужасной новостью.

Он был замечательным товарищем по команде, которого все очень любили, включая болельщиков. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и близким", – говорится в заявлении клуба Кастр.

Джосая Райсуке умер в возрасте 30 лет / фото регбийного клуба

Отметим, что Джосая Райсуке начал выступать в чемпионате Франции с 2015 года. Он играл за команды Стад Франсе, Невери и Кастр.

Летом 2024 года Райсуке был участником Олимпийских игр-2024. Вместе со сборной Фиджи он получил серебряную медаль на турнире по регби.