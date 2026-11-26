Стадион "Днепр-Арена" был продан на аукционе компании ООО "Риал Эстейт 7". Многие стали полагать, что к ней имеют отношение Игорь Коломойский и компания АТБ.

Подробностями победы компании ООО "Риал Эстейт 7" поделился председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинский футбол".

Кто является покупателем "Днепр-Арены"

Маркин рассказал, что за проектом стоят участники компании-победителя тендера. Это Владислав Штипельман, Алексей Марков, Руслан Шостак и Дмитрий Харченко. По его словам, все они – днепровские предприниматели и члены бизнес-клуба Inspira.

Ни Коломойский, ни АТБ к этой сделке отношения не имеют. На данный момент мы победили на аукционе, а впереди завершение процедуры приобретения, которое может длиться до полугода. После окончательного закрытия сделки можно будет говорить о наших дальнейших действиях в отношении приобретенных объектов,

– отметил председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области.

Он добавил, что юридические возможности по восстановлению ФК "Днепр" пока не изучались. Это отдельная тема, требующая профессионального анализа.

Сейчас мы сосредоточены на завершении приобретения и оценке состояния объектов. Решений относительно названия, символики или юридической модели будущей команды пока нет,

– отметил Марков.

По его словам, что касается этого проекта, они не общались ни с Коломойским, ни с бывшим гендиректором ФК "Днепр" Стеценко, ни с Фридманом, ни с Русолом. Решение об участии в аукционе они принимали самостоятельно, в кругу партнеров.

Что известно о продаже "Днепр-Арены"

На предыдущих торгах стоимость "Днепр-Арены" составляла 90,96 млн гривен, но ее снизили почти вдвое – до 55,63 млн гривен. Продажу провели за открытой процедурой в рамках утвержденной Наблюдательным советом "Приватбанка" Стратегии и оперативного плана управления проблемными активами.

Также в сделку вошла и тренировочная " база ФК "Днепр" в Приднепровске ". Некогда элитный комплекс, где тренировались звезды команды, выходившей в финал Лиги Европы, приходит в упадок, зарастает сорняками и превращается в руины.