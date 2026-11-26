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Деталями перемоги компанії ТОВ "Ріал Естейт 7" поділився голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Український футбол".

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Хто є покупцем "Дніпро-Арени"

Маркін розповів, що за проєктом стоять учасники компанії-переможця тендеру. Це Владислав Штіпельман, Олексій Марков, Руслан Шостак і Дмитро Харченко. За його словами, це все дніпровські підприємці та резиденти бізнес-клубу Inspira.

Ані Коломойський, ані АТБ до цієї угоди стосунку не мають. Наразі ми перемогли на аукціоні, а попереду завершення процедури придбання, яке може тривати до пів року. Після остаточного закриття угоди можна буде говорити про наші подальші дії щодо придбаних об'єктів– зазначив голова Асоціації футболу Дніпропетровщини.

Він додав, що юридичні можливості щодо відновлення ФК Дніпро поки не вивчали. Це окрема тема, яка потребує фахового аналізу.

Зараз зосереджені на завершенні придбання й оцінці стану об'єктів. Рішень щодо назви, символіки чи юридичної моделі майбутньої команди ще немає– зауважив Марков.

За його словами, щодо цього проєкту вони не спілкувались ані з Коломойським, ані з колишнім гендиректором ФК Дніпро Стеценком, ані з Фрідманом, ані з Русолом. Рішення про участь в аукціоні вони узвалювали самостійно, в колі партнерів.

Що відомо про продаж "Дніпро-Арени"

На попередніх торгах вартість "Дніпро-Арени" становила 90,96 млн гривень, але її зменшили майже вдвічі – до 55,63 млн гривень. Продаж провели за відкритою процедурою в межах затвердженої Наглядовою радою "Приватбанку" Стратегії й оперативного плану управління проблемними активами.

Також до угоди ввійшла й тренувальна база ФК Дніпро в Придніпровську. Колись елітний комплекс, де тренувались зірки команди, яка виходила у фінал Ліги Європи, занепадає, заростає бур'яном і перетворюється на руїни.