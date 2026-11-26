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Подробностями победы компании ООО "Риал Эстейт 7" поделился председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинский футбол".

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Кто является покупателем "Днепр-Арены"

Маркин рассказал, что за проектом стоят участники компании-победителя тендера. Это Владислав Штипельман, Алексей Марков, Руслан Шостак и Дмитрий Харченко. По его словам, все они – днепровские предприниматели и члены бизнес-клуба Inspira.

Ни Коломойский, ни АТБ к этой сделке отношения не имеют. На данный момент мы победили на аукционе, а впереди завершение процедуры приобретения, которое может длиться до полугода. После окончательного закрытия сделки можно будет говорить о наших дальнейших действиях в отношении приобретенных объектов– отметил председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области.

Он добавил, что юридические возможности по восстановлению ФК "Днепр" пока не изучались. Это отдельная тема, требующая профессионального анализа.

Сейчас мы сосредоточены на завершении приобретения и оценке состояния объектов. Решений относительно названия, символики или юридической модели будущей команды пока нет– отметил Марков.

По его словам, что касается этого проекта, они не общались ни с Коломойским, ни с бывшим гендиректором ФК "Днепр" Стеценко, ни с Фридманом, ни с Русолом. Решение об участии в аукционе они принимали самостоятельно, в кругу партнеров.

Что известно о продаже "Днепр-Арены"

На предыдущих торгах стоимость "Днепр-Арены" составляла 90,96 млн гривен, но ее снизили почти вдвое – до 55,63 млн гривен. Продажу провели за открытой процедурой в рамках утвержденной Наблюдательным советом "Приватбанка" Стратегии и оперативного плана управления проблемными активами.

Также в сделку вошла и тренировочная " база ФК "Днепр" в Приднепровске ". Некогда элитный комплекс, где тренировались звезды команды, выходившей в финал Лиги Европы, приходит в упадок, зарастает сорняками и превращается в руины.