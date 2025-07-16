Легенда бокса спрогнозировал, сколько раз проиграет Усик до завершения карьеры

Александр Усик в течение профессиональной карьеры провел 23 поединка, в которых одержал все победы. Он анонсировал, что еще дважды выйдет на ринг, после чего повесит перчатки на гвоздь.

Первым его соперником уже 19 июля станет обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа. Легендарный Дюк Маккензи высказался о боксерском наследии Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Верит ли Маккензи в поражение Усика?

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях заявил, что украинец является лучшим бойцом эпохи в хевивейте. Он прогнозирует, что Усик одолеет "Динамита" и уйдет на спортивную пенсию в статусе непобедимого боксера.

"Нет сейчас такого бойца, который победит Александра Усика. Тайсон Фьюри хочет третьего боя? Так он и его проиграет.

Думаю, что такая судьба ждет и Даниэля Дюбуа. Я действительно считаю, что украинскому боксеру удастся завершить карьеру с нулем в графе поражений", – сказал Маккензи.

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В Украине он будет доступен для просмотра на медиасервисе Megogo.

Напомним, что накануне украинский боксер впервые прокомментировал прекращение сотрудничества со своим промоутером Александром Красюком.