"Свиньи, здесь вам не рады": в Грузии вспыхнули протесты из-за россиян на ЧМ-2025
- В Тбилиси вспыхнули протесты из-за допуска российских и белорусских спортсменов на Чемпионат мира по фехтованию.
- Международная федерация фехтования разрешила участие спортсменов из России под "нейтральным" флагом, хотя некоторые из них имеют связь с российской армией.
В столице Грузии с 22 по 30 июля проходит чемпионат мира по фехтованию. На турнир в Тбилиси допустили российских и белорусских спортсменов.
На фоне скандального допуска спортсменов из России и Беларуси в Тбилиси возникли протесты. В ночь на 27 июля в столице Грузии митингующие начали выходить на улицы, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.
Читайте также Президент МОК высказалась о допуске россиян к Олимпиаде-2026
Почему возникли протесты в Грузии?
В 4 утра грузинские протестующие запустили салют возле отеля, где живут фехтовальщики вражеской страны.
Митингующие также развернули баннер с надписью: "Российские свиньи, здесь вам не рады. Сегодня фейерверк, а завтра будут "Грады".
Грузины устроили митинг из-за россиян:
Жители Тбилиси, а также украинцы собрались также днем 27 июля возле Олимпийского дворца спорта. Протестующие возмущены тем, что россияне выступают на соревнованиях вместе с представителями цивилизованного мира.
Напомним, что Международная федерация фехтования допустила фехтовальщиков из вражеской страны под "нейтральным" флагом, которые имеют связь с российской оккупационной армией. В частности, офицеров Софию Великую и Яну Егорян.
Ранее сообщалось о том, что Юлия Бакастова победила Софию Великую из России на чемпионате мира 2025 по фехтованию в Тбилиси. Украинская фехтовальщица нанесла решающий удар.