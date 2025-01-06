Допинг-скандал Мудрика: когда будут известны результаты пробы "В" украинца

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года футбольную общественность всколыхнула новость о положительном допинг-тесте Михаила Мудрика. Игрок сборной Украины сразу заявил, что не принимал ничего запрещенного сознательно и сделал запрос на открытие пробы "B".

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, как происходит процедура раскрытия второй допинг-пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке. Он назвал срок, когда станут известны ее результаты.

Читайте также Передали взрывной "привет" оккупантам: воины ВСУ поздравили Мудрика с днем рождения

Что думает команда Мудрика

По его словам, они будут готовы в течение 6-8 недель с момента запроса игрока, поэтому их следует ожидать ориентировочно в конце января или в начале февраля. Также журналист рассказал, как команда украинца оценивает шансы Михаила на положительный для него результат.

"Биологический материал для проб "А" и "В" всегда берутся одновременно. Проба раскрывается и анализируется обычно через 6-8 недель после того, как потенциальный виновник подтверждает, что хочет ее раскрыть.

Михаил Мудрик такое подтверждение написал, и это часть стратегии его команды. Команда Мудрика считает, что 1, 3, максимум 5% того, что проба "В" даст отрицательный результат. Это шансы, на которых можно играть, ведь хуже уже не будет", – сказал Спиваковский.

К слову. Сейчас Михаил Мудрик отстранен от футбола. Максимально ему грозит дисквалификация сроком на четыре года.

Напомним, что в сезоне-2024/2025 украинский вингер провел за Челси 15 матчей, в которых он забил три гола и отдал пять ассистов. В последний раз он выходил на поле 28 ноября.