Нападающий парижан Усман Дембеле поделился своими ожиданиями относительно решающего матча. Его слова обнародовала пресс-служба клуба.
Что сказал Дембеле об Арсенале?
Обладатель "Золотого мяча" отметил будущего соперника, подчеркнув, что "канониры" провели выдающийся сезон и являются серьезной командой на каждом этапе игры.
"Арсенал – очень хорошая команда. Мы видели это по их победе в АПЛ и во время группового этапа Лиги чемпионов. Они заслуживают быть здесь. Это команда, которая играет в хороший футбол, сильная в атаке и защите, а также очень опасная при стандартных положениях. Микель Артета проделал великолепную работу. В начале ему было непросто, но он заслужил выиграть АПЛ", – отметил Дембеле.
Футболист также подчеркнул амбиции ПСЖ и значимость предстоящего матча.
Мы всегда хотим играть в таких финалах. У нас молодая команда с огромными амбициями, мы не хотим останавливаться на достигнутом. Это может стать историческим моментом. Мы будем оставаться сосредоточенными, ведь будем противостоять сильному сопернику,
– сказал он.
Сыграет ли Дембеле в финале?
Кроме того, француз рассказал о своем физическом состоянии после недавнего повреждения в последнем туре чемпионата Франции.
Я не волновался, что могу пропустить этот финал. У меня было десять или пятнадцать дней, чтобы подготовиться к нему. Тренерский штаб очень хорошо руководил нагрузками в течение сезона. Я чувствую себя на все 100%. Команда готова, мы готовились к этому матчу спокойно. Надеемся, игра пройдет хорошо,
– рассказал футболист.
Что стоит знать о матче ПСЖ – Арсенал?
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между парижским ПСЖ и лондонским Арсеналом запланирован на субботу, 30 мая. Матч примет "Пушкаш Арена" в Будапеште, а начало игры в 19:00 по киевскому времени. УЕФА впервые перенесла старт финала на три часа раньше.
В Украине эксклюзивные права на трансляцию имеет медиасервис MEGOGO (канал "MEGOGO Футбол Первый").
Перед стартовым свистком на сцене выступит американская рок-группа The Killers, а официальный гимн турнира исполнит венгерский пианист Адам Дьердь.
Обслуживать матч будет немецкий арбитр Даниэль Зиберт, и интересно, что при его участии Арсенал одержал победы во всех четырех предыдущих встречах.