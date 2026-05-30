Нападник парижан Усман Дембеле поділився своїми очікуваннями щодо вирішального матчу. Його слова оприлюднила пресслужба клубу.

Що сказав Дембеле про Арсенал?

Володар "Золотого м'яча" відзначив майбутнього суперника, підкресливши, що "каноніри" провели видатний сезон і є серйозною командою на кожному етапі гри.

"Арсенал – дуже хороша команда. Ми бачили це за їхньою перемогою в АПЛ та під час групового етапу Ліги чемпіонів. Вони заслуговують бути тут. Це команда, яка грає в хороший футбол, сильна в атаці та захисті, а також дуже небезпечна при стандартних положеннях. Мікель Артета виконав чудову роботу. На початку йому було непросто, але він заслужив виграти АПЛ", – зазначив Дембеле.

Футболіст також підкреслив амбіції ПСЖ та значущість майбутнього матчу.

Ми завжди хочемо грати в таких фіналах. У нас молода команда з величезними амбіціями, ми не хочемо зупинятися на досягнутому. Це може стати історичним моментом. Ми залишатимемося зосередженими, адже протистоятимемо сильному супернику,

– сказав він.

Чи зіграє Дембеле у фіналі?

Крім того, француз розповів про свій фізичний стан після нещодавнього пошкодження в останньому турі чемпіонату Франції.

Я не хвилювався, що можу пропустити цей фінал. У мене було десять чи п'ятнадцять днів, щоб підготуватися до нього. Тренерський штаб дуже добре керував навантаженнями протягом сезону. Я почуваюся на всі 100%. Команда готова, ми готувалися до цього матчу спокійно. Сподіваємося, гра пройде добре,

– розповів футболіст.

Що варто знати про матч ПСЖ – Арсенал?

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026 між паризьким ПСЖ та лондонським Арсеналом заплановано на суботу, 30 травня. Матч прийме "Пушкаш Арена" в Будапешті, а початок гри о 19:00 за київським часом. УЄФА вперше перенесла старт фіналу на три години раніше.

В Україні ексклюзивні права на трансляцію має медіасервіс MEGOGO (канал "MEGOGO Футбол Перший").

Перед стартовим свистком на сцені виступить американський рок-гурт The Killers, а офіційний гімн турніру виконає угорський піаніст Адам Дьордь.

Обслуговуватиме матч німецький арбітр Даніель Зіберт, і цікаво, що за його участі Арсенал здобув перемоги в усіх чотирьох попередніх зустрічах.