Звезда ПСЖ оценил работу Артеты в Арсенале и признался, сыграет ли в финале Лиги чемпионов

В субботу, 30 мая, состоится финал Лиги чемпионов, в котором действующий чемпион, французский ПСЖ, сыграет против английского Арсенала.

Нападающий парижан Усман Дембеле поделился своими ожиданиями относительно решающего матча. Его слова обнародовала пресс-служба клуба.

Что сказал Дембеле об Арсенале?

Обладатель "Золотого мяча" отметил будущего соперника, подчеркнув, что "канониры" провели выдающийся сезон и являются серьезной командой на каждом этапе игры.

"Арсенал – очень хорошая команда. Мы видели это по их победе в АПЛ и во время группового этапа Лиги чемпионов. Они заслуживают быть здесь. Это команда, которая играет в хороший футбол, сильная в атаке и защите, а также очень опасная при стандартных положениях. Микель Артета проделал великолепную работу. В начале ему было непросто, но он заслужил выиграть АПЛ", – отметил Дембеле.

Футболист также подчеркнул амбиции ПСЖ и значимость предстоящего матча.

Мы всегда хотим играть в таких финалах. У нас молодая команда с огромными амбициями, мы не хотим останавливаться на достигнутом. Это может стать историческим моментом. Мы будем оставаться сосредоточенными, ведь будем противостоять сильному сопернику,

– сказал он.

Сыграет ли Дембеле в финале?

Кроме того, француз рассказал о своем физическом состоянии после недавнего повреждения в последнем туре чемпионата Франции.

Я не волновался, что могу пропустить этот финал. У меня было десять или пятнадцать дней, чтобы подготовиться к нему. Тренерский штаб очень хорошо руководил нагрузками в течение сезона. Я чувствую себя на все 100%. Команда готова, мы готовились к этому матчу спокойно. Надеемся, игра пройдет хорошо,

– рассказал футболист.

Что стоит знать о матче ПСЖ – Арсенал?

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 между парижским ПСЖ и лондонским Арсеналом запланирован на субботу, 30 мая. Матч примет "Пушкаш Арена" в Будапеште, а начало игры в 19:00 по киевскому времени. УЕФА впервые перенесла старт финала на три часа раньше.

В Украине эксклюзивные права на трансляцию имеет медиасервис MEGOGO (канал "MEGOGO Футбол Первый").

Перед стартовым свистком на сцене выступит американская рок-группа The Killers, а официальный гимн турнира исполнит венгерский пианист Адам Дьердь.

Обслуживать матч будет немецкий арбитр Даниэль Зиберт, и интересно, что при его участии Арсенал одержал победы во всех четырех предыдущих встречах.