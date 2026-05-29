Футбольная Европа затаила дыхание в ожидании главного матча года, который подведет итоги насыщенного клубного сезона. Болельщиков ждет бескомпромиссная битва двух разных философий и амбиций за самый желанный трофей континента, сообщает 24 Канал.

Где и во сколько смотреть финал Лиги чемпионов?

Главный поединок еврокубкового сезона будет принимать столица Венгрии – Будапешт. Встреча грандов на заполненной "Пушкаш Арене" начнется в 19:00 по киевскому времени.

В Украине эксклюзивным транслятором финала является медиасервис MEGOGO. Посмотреть игру вживую можно при наличии подписки "Спорт" или в составе пакетов "MEGOPACK". Прямая трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в специальном футбольном подразделении.

Чем особенный матч ПСЖ – Арсенал?

Этот финал имеет особый исторический подтекст для обоих европейских грандов. Французский ПСЖ выйдет на поле в статусе действующего обладателя трофея – именно парижане торжествовали в прошлом сезоне Лиги чемпионов, а теперь имеют шанс закрепить свою эпоху доминирования.

Зато для лондонского Арсенала это долгожданное возвращение на вершину, ведь "канониры" уже очень давно не пробивались в финал главного еврокубка и теперь буквально горят желанием прервать эту длительную паузу историческим триумфом.