Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Арсенал в 1/2 финала Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и английский Арсенал сыграют второй матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов 7 мая 2025 года. Трансляцию игры в Париже можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В среду, 7 мая, в Лиге чемпионов 2024-2025 пройдет один из полуфинальных поединков. В рамках 1/2 финала ответный матч проведут ПСЖ и Арсенал, сообщает 24 Канал.

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В шаге от финала

Первая игра определила фаворита в этой, как казалось, равной паре. ПСЖ удалось одержать минимальную победу на поле Арсенала благодаря раннему голу от Дембеле.

Таким образом, команде Луиса Энрике достаточно не проиграть дома, чтобы получить путевку в финал. Добавляет интриги этой борьбе и тот факт, что оба клуба уже решили свои задачи в чемпионатах и концентрируются сугубо на Лиге чемпионов.

В плане кадровой ситуации ПСЖ подходит к игре в лучшем состоянии, ведь все игроки основы в строю. В свою очередь Арсенал не сможет рассчитывать на Магальяеса, Жезуса, Гаверца, Томиясу и Калафьори. При этом еще и под вопросом участие Эдегора и Жоржиньо.

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Где смотреть

Матч ПСЖ – Арсенал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 7 мая в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Парк-де-Пренс".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Арсенал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.