Определился победитель Лиги чемпионов

Французский и лондонский Арсенал сыграли решающий матч в сезоне Лиги чемпионов. Лучшую команду континента определяли в Будапеште, на стадионе "Пушкаш-Арена".

Имя сильнейшей команды Европы по итогу сезона 2025/26 известно. О том, как в столице Венгрии завершился финал Лиги чемпионов сообщает 24 Канал.

Что происходило в матче?

Первым достиг цели лондонский Арсенал после быстрой атаки счет на пятой минуте открыл Кай Гаверц. Немецкий футболист сразу же вошел в историю как третий футболист, который забивал в финалах Лиги чемпионов за две разные команды.

Первыми такими были Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед и Реал) и Марио Манджукич (Бавария и Ювентус). Гаверц ранее забивал за Челси, когда лондонцы пять лет назад победили Манчестер Сити.

До конца тайма опасных моментов почти не было. Арсенал за 45 минут выполнил лишь 69 передач, но оставил ворота "на замке" – 1:0.

Во втором тайме активнее заиграл ПСЖ. Давление команды Энрике дало плоды на 62 минуте, когда Москера сфолил на Кварацхелии в штрафной площадке. Пенальти реализовал Дембеле.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В первом овертайме голов не было, а перед стартом второго состоялось важное для украинского футбола событие – на поле вышел Илья Забарный.

Даже в дополнительное время победитель поединка не определился, поэтому игра перешла в серию пенальти. Там более точными были футболисты ПСЖ.

Лига чемпионов. Финал

ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (4:3 по пен.)

Голы: Гаверц 5' – Дембеле 65'

Отметим, что Илья Забарный впервые сыграл финал Лиги чемпионов. Ранее среди украинцев победы покорялось Андрею Шевченко (Милан) и Андрею Лунину (Реал). Анатолия Тимощука и его достижения из украинского футбола вычеркнуты.

Победитель Лиги чемпионов: что дальше?

Победители матча попали в матч за Суперкубок УЕФА. Соперниками французской команды станут футболисты Астон Виллы. Этот матч состоится 12 августа в австрийском городе Зальцбург.

Также ПСЖ стал участником чемпионата мира среди клубов 2029 года. Место проведения турнира пока не известно.