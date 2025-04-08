ПСЖ попытается выбить Астон Виллу из Лиги чемпионов: прогноз на дебютное противостояние

Текущий розыгрыш Лиги чемпионов–2024/2025 добрался до четвертьфинального раунда. В одном из четырех противостояний французский ПСЖ проэкзаменует английскую Астон Виллу.

Уже в среду, 9 апреля, ПСЖ примет Астон Виллу в первом поединке двухматчевого противостояния. Встреча состоится "Парк-де-Пренс" в Париже, сообщает 24 Канал.

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Ближайшая игра откроет счет очных противостояний ПСЖ и Астон Виллы.

Английскому клубу очень легко дался выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. В предыдущем раунде команда Унаи Эмери дважды разгромила бельгийский Брюгге – 3:1 и 3:0. Суммарно 6:1 в пользу Астон Виллы.

Зато ПСЖ выбило уже в 1/8 финала одного из крупнейших фаворитов текущего розыгрыша ЛЧ – английский Ливерпуль. Хотя первая игра в Париже закончилась минимальной победой подопечных Арне Слота 0:1. Единственный гол в той встрече забил Эллиотт на 87-й минуте игры.

А вот основное время ответного матча закончилось со счетом 0:1 уже в пользу парижан. Гол Дембеле перевел противостояние в экстратаймы, в которых команды тоже не определили сильнейшего. А вот по пенальти точнее были футболисты ПСЖ – 1:4.

Обратите внимание! Матч ПСЖ – Астон Вилла начнется 9 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что футболисты ПСЖ подходят к первому матчу против АВ в статусе досрочными чемпионами Франции. В 28-м туре Лиги 1 парижане минимально переиграли Анже (1:0).

Прогноз Favbet

ПСЖ подходит к первому противостоянию в статусе фаворита встречи. У Favbet дают на домашнюю победу парижан 1,41. Зато победа гостей оценена в 7,70. На ничью в Париже дают коэффициент 5.

Накануне еще первого матча проход французского гранда оценивают значительно лучше – 1,24 против 4-х на выход в полуфинал Астон Виллы. Однако результат первого поединка может повлиять на этот показатель.

Вероятно, что оба коллектива порадуют болельщиков результативными ударами в первой игре. Обе забьют: да – 1,76, нет – 2,06.

Кто имеет лучшие шансы отличиться голом?