ПСЖ – Анже 1:0

Гол: Дуэ, 55.

В чемпионате Франции 2024-2025 на этой неделе проходят встречи 28 тура. Первым матчем субботы стала игра с участием действующего чемпиона ПСЖ, который принимал аутсайдера Анже, сообщает 24 Канал.

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Укрепление рекорда

Парижане уже де-факто гарантировали себе чемпионство еще зимой. Команда Луиса Энрике не проиграла ни одного матча в Лиге 1 и нарастила отрыв от преследователей до 21 балла.

Непроигрыш против Анже уже досрочно делал бы ПСЖ чемпионами. Хозяева владели безоговорочной инициативой во встрече, однако забить удалось лишь раз. После перерыва Дуэ успешно замкнул навес от Кварацхелии.

Впрочем, и этого мяча хватило для девятой подряд победы в Лиге 1. Таким образом, ПСЖ оформил чемпионство за шесть туров до финиша, ведь нарастил отрыв от Монако до 24 очков.

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Для парижан это четвертое чемпионство подряд. В целом же столичный клуб лишь укрепил свой рекорд по чемпионствам, нынешнее стало уже 13-ым в истории ПСЖ. Теперь команда Луиса Энрике имеет целью оформить требл.

В финале Кубка Франции "синие" сыграют против Реймса, а в Лиге чемпионов ПСЖ дошел уже до четвертьфинала. На этой стадии соперником парижан станет английская Астон Вилла.

Видеообзор матча ПСЖ – Анже