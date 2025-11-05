ПСЖ проиграл Баварии, потерпев дебютное поражение в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 ноября, парижский ПСЖ принимал мюнхенскую Баварию в рамках четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов-2025/2026. В Париже встретились первая и вторая команды общей турнирной таблицы турнира.

Первые три тура ПСЖ и Бавария прошли без потерь. Обе команды набрали по 9 баллов, информирует 24 Канал.

Каким был ход матча ПСЖ – Бавария?

Болельщики увидели уже 16-е очное противостояние этих европейских грандов. В прошлых играх восемь побед одерживали мюнхенцы. Лишь на одну победу было меньше у парижан – семь. Интересно, что ни одна очная встреча этих команд не заканчивалась ничьей (данные Transfermarkt).

Уже на 4-й минуте матча гостям из Мюнхена удалось быстро повести в счете 0:1. Диас был первым на добивании и с близкого расстояния отправил мяч в ворота парижан.

Видео первого гола Диаса

На 22-й минуте мяч таки побывал во владениях баварцев. Сделал это Дембеле. Правда, обладатель "Золотого мяча-2025" забил из положения вне игры. Сразу после незасчитанного гола Усмана сняли с игры. Видно у француза были какие-то проблемы со здоровьем.

Зато мюнхенцы продолжали атаковать. Каркас ворот дважды после одного удара Гнабри спас ПСЖ.

На 32-й минуте Диас удвоил преимущество гостей из Германии. Луис обокрал капитана хозяев Маркиньоса, оказался перед воротами и легко пробил мимо Шевалье – 0:2.

Видео второго гола Диаса

До конца первого тайма могла Бавария забивать еще один. Чего только стоил удар Кейна.

Диас был лучшим игроком первого тайма, но под занавес 45-минутки оставил команду в меньшинстве. Луис грубо сфолил на Хакими, который не смог продолжить встречу. Судья сначала наказал нарушителя желтой карточкой, но после пересмотра ВАР изменил свое решение – удаление для главного героя первой половины поединка.

В середине второго тайма Невес нашел брешь в защите гостей и сократил отставание парижан до минимума 1:2.

ПСЖ старалось хотя бы сыграть вничью, но вырвать мировую не удалось.

Финальный свисток зафиксировал выездную победу Баварии.

ПСЖ – Бавария 1:2

Голы: Невес, 74 – Диас, 4, 32

Удаления: Диас, 45+7 (Бавария)

Бавария в следующем туре основного раунда ЛЧ-2025/2026 будет гостить на поле лондонского Арсенала 26 ноября. Зато в этот же день ПСЖ примет английский Тоттенхэм. Оба поединка стартуют – в 22:00 (по Киеву).