ПСЖ програв Баварії, зазнавши дебютної поразки у Лізі чемпіонів

У вівторок, 4 листопада, паризьке ПСЖ приймало мюнхенську Баварію у рамках четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026. У Парижі зустрілись перша та друга команди загальної турнірної таблиці турніру.

Перші три тури ПСЖ та Баварія пройшли без втрат. Обидві команди набрали по 9 балів, інформує 24 Канал.

До теми ПСЖ – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Яким був хід матчу ПСЖ – Баварія?

Уболівальники побачили вже 16-те очне протистояння цих європейських грандів. У минулих іграх вісім перемог здобували мюнхенці. Лише на одну звитягу було менше у парижан – сім. Цікаво, що жодна очна зустріч цих команд не закінчувалась нічиєю (дані Transfermarkt).

Вже на 4-й хвилині матчу гостям із Мюнхена вдалось швидко повести у рахунку 0:1. Діас був першим на добиванні та із близької відстані відправив м'яч у ворота парижан.

Відео першого голу Діаса

На 22-й хвилині м'яч таки побував у володіннях баварців. Зробив це Дембеле. Щоправда, володар "Золотого м'яча-2025" забив із положення поза грою. Одразу після незарахованого голу Усмана зняли із гри. Видно у француза були якісь проблеми зі здоров'ям.

Натомість мюнхенці продовжували атакувати. Каркас воріт двічі після одного удару Гнабрі врятував ПСЖ.

На 32-й хвилині Діас подвоїв перевагу гостей із Німеччини. Луїс обікрав капітана господарів Маркіньйоса, опинився перед воротами та легко пробив повз Шевальє – 0:2.

Відео другого голу Діаса

До кінця першого тайму могла Баварія забивати ще один. Чого тільки вартував удар Кейна.

Діас був найкращим гравцем першого тайму, але під завісу 45-хвилинки залишив команду у меншості. Луїс грубо сфолив на Хакімі, який не зміг продовжити зустріч. Суддя спершу покарав порушника жовтою карткою, але після перегляну ВАР змінив своє рішення – вилучення для головного героя першої половини поєдинку.

У середині другого тайму Невес знайшов шпарину у захисті гостей та скоротив відставання парижан до мінімуму 1:2.

ПСЖ старалось бодай зіграти внічию, але вирвати мирову не вдалось.

Фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу Баварії.

ПСЖ – Баварія 1:2

Голи: Невес, 74 – Діас, 4, 32

Вилучення: Діас, 45+7 (Баварія)

Баварія у наступному турі основного раунду ЛЧ-2025/2026 гостюватиме на полі лондонського Арсенала 26 листопада. Натомість у цей же день ПСЖ прийме англійський Тоттенхем. Обидва поєдинки стартуватимуть – о 22:00 (за Києвом).