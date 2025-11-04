Один із двох центральних матчів ігрового дня в Лізі чемпіонів відбудеться на "Парк де Пренс" у столиці Франції. Початок зустрічі ПСЖ проти Баварії – о 22:00 (за Києвом), повідомляє 24 Канал.

До теми Мюнхенці їдуть підкорювати Париж: хто фаворит у битві ПСЖ – Баварія у Лізі чемпіонів

Що відомо про матч ПСЖ – Баварія?

ПСЖ та Баварія проведуть свій 16-й очний матч у своїй історії. У восьми зустрічах перемогу святкували мюнхенці, але їх перевага за кількістю звитяг не є вагомою. Лише на одну перемогу менше здобували парижани (сім). Їх протистояння є настільки принциповим, що ще жодного разу в історії ПСЖ та Баварія не розписували нічию (дані Transfermarkt).

Цікаво, що у минулому розіграші команди двічі зустрічались на полі. Спершу грали в основному раунді турніру, коли Баварія мінімально здолала вдома французького суперника. А вдруге за сезон ЛЧ-2024/2025 зіграли на стадії чвертьфіналу. На цей раз парижанам вдалось взяти реванш за поразку на груповому етапі – перемога ПСЖ 2:0.

Зверніть увагу! ПСЖ та Баварія лише одного разу зустрічались у фіналі. Було це у розіграші ЛЧ-2019/2020, коли німецький гранд обіграв ПСЖ 1:0 завдяки голу Кінгслі Комана.

Поєдинок ПСЖ – Баварія 4 листопада можна буде переглянути у прямому ефірі на медіасервісі MEGOGO. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів, де будуть усі найцікавіші моменти, голи та статистика команд.

Нагадаємо, що ПСЖ не зможе розраховувати на центрального захисника Іллю Забарного. Український оборонець був вилучений у попередній грі проти леверкузенського Баєра. L'Equipe повідомляє, що також у лазареті паризького клубу перебуває Дезіре Дуе.

Орієнтовні склади команд: