Один из двух центральных матчей игрового дня в Лиге чемпионов состоится на "Парк де Пренс" в столице Франции. Начало встречи ПСЖ против Баварии – в 22:00 (по Киеву), сообщает 24 Канал.

К теме Мюнхенцы едут покорять Париж: кто фаворит в битве ПСЖ – Бавария в Лиге чемпионов

Что известно о матче ПСЖ – Бавария?

ПСЖ и Бавария проведут свой 16-й очный матч в своей истории. В восьми встречах победу праздновали мюнхенцы, но их преимущество по количеству побед не является весомым. Лишь на одну победу меньше одерживали парижане (семь). Их противостояние является настолько принципиальным, что еще ни разу в истории ПСЖ и Бавария не расписывали ничью (дані Transfermarkt).

Интересно, что в прошлом розыгрыше команды дважды встречались на поле. Сначала играли в основном раунде турнира, когда Бавария минимально одолела дома французского соперника. А второй раз за сезон ЛЧ-2024/2025 сыграли на стадии четвертьфинала. На этот раз парижанам удалось взять реванш за поражение на групповом этапе – победа ПСЖ 2:0.

Обратите внимание! ПСЖ и Бавария лишь однажды встречались в финале. Было это в розыгрыше ЛЧ-2019/2020, когда немецкий гранд обыграл ПСЖ 1:0 благодаря голу Кингсли Комана.

Поединок ПСЖ – Бавария 4 ноября можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов, где будут все самые интересные моменты, голы и статистика команд.

Напомним, что ПСЖ не сможет рассчитывать на центрального защитника Илью Забарного. Украинский защитник был удален в предыдущей игре против леверкузенского Байера. L'Equipe сообщает, что также в лазарете парижского клуба находится Дезире Дуэ.

Ориентировочные составы команд: