Сенсационное поражение парижан: ПСЖ проиграл Ботафогу во втором матче КЧМ

В пятницу, 20 июня, действующий победитель Лиги чемпионов-2024/2025 ПСЖ провел свой второй матч в рамках Клубного чемпионата мира-2025 по футболу в США. Соперником парижан стал бразильский Ботафогу.

ПСЖ – Ботафогу 0:1

Гол: Жезус, 36.

В первом матче Клубного чемпионата мира ПСЖ легко расправился с Атлетико. Во втором матче болельщики ожидали еще одну сладкую победу, однако что-то пошло не так, пишет 24 канал.

Читайте также Расписание матчей и турнирная таблица Клубного чемпионата мира-2025

Неожиданный результат для парижан

Победители Лиги чемпионов сразу перехватил инициативу, чтобы попытаться быстро открыть счет. Однако бразильская команда нормально выдержала давление со стороны парижан и удачно сыграла в обороне.

На 36-й минуте матча Батофого провел удачную атаку, шокировав французов. Саварино отдал великолепную передачу на Жезуса и тот забил гол из-под штрафной.

Во втором тайме ПСЖ отчаянно пытались сравнять счет, однако Ботафого отбивал все атаки. Несмотря на доминирование парижан, им не удалось выйти вперед в счете. Бразильцы нанесли всего четыре удара по воротам один из которых был точным.

Таким образом, ПСЖ сенсационно проиграл Ботафого во втором туре Клубного чемпионата мира.

ПСЖ – Ботафого: видеообзор матча

Отметим, что в третьем туре Клубного чемпионата мира ПСЖ будет противостоять Сиэтлу Саундерс. Матч состоится 23 июня в 22:00.