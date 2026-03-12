ПСЖ одержал уверенную победу над Челси в Лиге Чемпионов
- ПСЖ победил Челси со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Победу обеспечили голы Брэдли Барколы, Усмана Дембеле, Витиньи и Хвича Кварацхелии.
Состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. Болельщики стали свидетелями захватывающей игры во Франции с участием ПСЖ и Реала.
В среду, 11 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов прошли четыре матча. Один из них стал противостоянием действующего чемпиона турнира ПСЖ и английского клуба Челси, сообщает 24 канал.
Кто был фаворитом игры?
ПСЖ считался явным фаворитом встречи. Основными факторами стали сильный и стабильный состав со звездными нападающими и полузащитниками, которые регулярно демонстрируют высокий уровень в еврокубках, а также преимущество домашнего поля, где ПСЖ традиционно редко уступает сильным соперникам.
Кроме того, опыт выступлений на поздних стадиях Лиги чемпионов и история игр против английских команд добавляли ПСЖ психологического преимущества над Челси.
ПСЖ – Челси 5:2
Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 – Густо, 28, Фернандес, 57.
Матч начался с активной игры с обеих команд. Уже на шестой минуте Челси заработал угловой, но вратарь ПСЖ уверенно перехватил мяч.
На девятой минуте ПСЖ получил штрафной: после навеса Жуан Невес ударом головой направил мяч вниз, и Брэдли Баркола блестяще его реализовал, открыв счет.
Через несколько минут, на пятнадцатой, Усман Дембеле пытался удвоить преимущество, пробив с близкой дистанции, но Филипп Йоргенсен перевел мяч в стойку.
На двадцать восьмой минуте Мало Густо сравнял счет после точного навеса Энцо Фернандеса.
После быстрой потери мяча соперником Усман Дембеле организовал контратаку и сам ее завершил точным ударом с близкой дистанции. Однако Энцо Фернандес мгновенно ответил для Челси, пробив под правую стойку после точного паса Педру Нету.
Обзор матча: смотрите видео
На семьдесят пятой минуте Витинья воспользовался ошибкой Йоргенсена и из пределов штрафной пробил в сетку, счет стал 3:2.
На семьдесят девятой минуте гол Жоао Педро для Челси был отменен из-за офсайда.
Хвича Кварацхелия продолжил шоу: совершил блестящий прорыв, обыграв защитников, и точно пробил под правую стойку. На восемьдесят восьмой минуте он получил первую желтую карточку.
На девяностой минуте гол Кан Ин Ли из ПСЖ отменили из-за офсайда, но на девяносто четвертой Ашраф Хакими отпасовал на Хвичу Кварацхелию, который одним касанием оформил финальный результат – 5:2.
ПСЖ и Челси: обновленная история противостояний в Лиге чемпионов
Команды встречались 9 раз:
- Победы ПСЖ – 4
- Победы Челси – 2
- Ничьи – 3
Самые яркие моменты предыдущих матчей:
2013/2014 четвертьфинал – 3:1 и 0:2, Челси прошел дальше по правилу выездного гола.
2014/2015 1/8 финала – 1:1 и 2:2, ПСЖ вышел благодаря выездному голу.
2015/2016 1/8 финала – ПСЖ победил по сумме 4:2.