ПСЖ одержал уверенную победу над Челси в Лиге Чемпионов

Состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. Болельщики стали свидетелями захватывающей игры во Франции с участием ПСЖ и Реала.

В среду, 11 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов прошли четыре матча. Один из них стал противостоянием действующего чемпиона турнира ПСЖ и английского клуба Челси, сообщает 24 канал.

Кто был фаворитом игры?

ПСЖ считался явным фаворитом встречи. Основными факторами стали сильный и стабильный состав со звездными нападающими и полузащитниками, которые регулярно демонстрируют высокий уровень в еврокубках, а также преимущество домашнего поля, где ПСЖ традиционно редко уступает сильным соперникам.

Кроме того, опыт выступлений на поздних стадиях Лиги чемпионов и история игр против английских команд добавляли ПСЖ психологического преимущества над Челси.

ПСЖ – Челси 5:2

Голы: Баркола, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 – Густо, 28, Фернандес, 57.

Матч начался с активной игры с обеих команд. Уже на шестой минуте Челси заработал угловой, но вратарь ПСЖ уверенно перехватил мяч.

На девятой минуте ПСЖ получил штрафной: после навеса Жуан Невес ударом головой направил мяч вниз, и Брэдли Баркола блестяще его реализовал, открыв счет.

Через несколько минут, на пятнадцатой, Усман Дембеле пытался удвоить преимущество, пробив с близкой дистанции, но Филипп Йоргенсен перевел мяч в стойку.

На двадцать восьмой минуте Мало Густо сравнял счет после точного навеса Энцо Фернандеса.

После быстрой потери мяча соперником Усман Дембеле организовал контратаку и сам ее завершил точным ударом с близкой дистанции. Однако Энцо Фернандес мгновенно ответил для Челси, пробив под правую стойку после точного паса Педру Нету.

Обзор матча: смотрите видео

На семьдесят пятой минуте Витинья воспользовался ошибкой Йоргенсена и из пределов штрафной пробил в сетку, счет стал 3:2.

На семьдесят девятой минуте гол Жоао Педро для Челси был отменен из-за офсайда.

Хвича Кварацхелия продолжил шоу: совершил блестящий прорыв, обыграв защитников, и точно пробил под правую стойку. На восемьдесят восьмой минуте он получил первую желтую карточку.

На девяностой минуте гол Кан Ин Ли из ПСЖ отменили из-за офсайда, но на девяносто четвертой Ашраф Хакими отпасовал на Хвичу Кварацхелию, который одним касанием оформил финальный результат – 5:2.

ПСЖ и Челси: обновленная история противостояний в Лиге чемпионов

Команды встречались 9 раз:

Победы ПСЖ – 4

Победы Челси – 2

Ничьи – 3

Самые яркие моменты предыдущих матчей: