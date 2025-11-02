Летом защитник сборной Украины Илья Забарный перебрался в ПСЖ, где выступает россиянин Матвей Сафонов. Теперь же представителей страны-террористки в парижском клубе может стать больше.

Уже в следующем году ПСЖ может приобрести очередного игрока с российским паспортом. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистский Матч ТВ, французы заинтересованы в футболисте московского Локомотива.

По теме Забарный провалил матч за ПСЖ: украинца эпично унизил новичок чемпионата Франции

Кого хочет подписать ПСЖ?

Речь о 20-летнем Алексее Батракове, который играет на позиции атакующего полузащитника. Сообщается, что следующим летом ПСЖ готовится сделать Локомотиву щедрое предложение.

Алексея называют одним из самых перспективных игроков страны-террористки. Несмотря на молодой возраст Батраков сыграл уже 61 матч за московский клуб.

На его счету 28 голов и 14 ассистов согласно Transfermarkt. Кроме того, хавбек выступает за сборную России и оформил в ее составе по три мяча и результативные передачи.

Напомним, что в 2024 году ПСЖ уже щедро профинансировал бюджет России. Французская команда заплатила аж 20 миллионов евро Краснодару за Матвея Сафонова. Часть из этих денег пошли на обеспечение российских войск, которые продолжают убивать мирных украинцев.

Читайте также Россиянина выставят за дверь: ПСЖ планирует избавиться от скандального одноклубника Ильи Забарного

Илья Забарный в ПСЖ