Действующие чемпионы Франции пожаловали в гости к аутсайдеру Лорьяну. Защитник сборной Украины Илья Забарный очередной раз появился в основе французской команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Лиги 1.
Как сыграл Забарный?
Красная карточка в Лиге чемпионов не сказалась на доверии Луиса Энрике к украинцу. Однако на этот раз Илья вышел на непривычной для себя позиции правого защитника.
Забарный подменил Ашрафа Хакими, которому штаб предоставил отдых. Зато в центр защиты вышли Вильян Пачо и Маркиньос. Последний как раз вернулся после непростой травмы.
К сожалению, эксперимент Луиса Энрике с украинцем удачным не назовешь. Илья по большей части не терялся на поле, но в решающий момент "привез" гол в свои ворота.
На 51-й минуте Куасси накрутил Забарного на фланге, эффектно оставив того не у дел. Мяч после прострела в центр оказался у Игоря Силвы, который мощным ударом поразил ворота Шевалье.
Кроме того, украинец получил желтую карточку, выиграл три из 5-ти дуэлей, трижды потерял мяч и один раз удачно его отобрал. Популярный портал Whoscored оценил игру Ильи в 6,6. Матч завершился вничью 1:1.
Илья Забарный в ПСЖ
- Забарный летом перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 миллиона евро. Переход вызвал неоднозначные эмоции у украинских фанов, ведь в парижском клубе играет российский вратарь Матвей Сафонов.
- Ходили слухи, что Илья требовал у ПСЖ продать Сафонова. Однако Матвей остался в клубе, но до сих пор не сыграл за команду ни одного матча в сезоне.
- Ранее Забарный прокомментировал отношения с Сафоновым. Илья же сразу стал основным игроком ПСЖ, забив один гол в 12-ти матчах.
- Отметим, что ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, но опережает Монако всего на одно очко. А вот в Лиге чемпионов французы стартовали с трех побед и также возглавили турнирную таблицу.