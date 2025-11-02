Вже наступного року ПСЖ може придбати чергового гравця з російським паспортом. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський Матч ТВ, французи зацікавлені у футболісті московського Локомотива.

До теми Забарний провалив матч за ПСЖ: українця епічно принизив новачок чемпіонату Франції

Кого хоче підписати ПСЖ?

Мова про 20-річного Олексія Батракова, який грає на позиції атакувального півзахисника. Повідомляється, що наступного літа ПСЖ готується зробити Локомотиву щедру пропозицію.

Олексія називають одним з найбільш перспективних гравців країни-терористки. Попри молодий вік Батраков награв вже 61 матч за московський клуб.

На його рахунку 28 голів та 14 асистів згідно з Transfermarkt. Крім того, хавбек виступає за збірну Росії та оформив у її складі по три м'ячі та результативні передачі.

Нагадаємо, що у 2024 році ПСЖ вже щедро профінансував бюджет Росії. Французька команда заплатила аж 20 мільйонів євро Краснодару за Матвія Сафонова. Частина з цих грошей пішли на забезпечення російських військ, які продовжують вбивати мирних українців.

Читайте також Росіянина виставлять за двері: ПСЖ планує здихатися скандального одноклубника Іллі Забарного

Ілля Забарний в ПСЖ