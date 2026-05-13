Летом французский ПСЖ готовится попрощаться с двумя футболистами, которые не смогли закрепить за собой место в основе. На их место могут прийти не только звезды из топ-чемпионатов, но и представитель страны-агрессора.

По информации французского издания L'Equipe, боссы парижан продолжают зачем-то следить за российским рынком футболистов. Там они отыскали нового игрока, который, к сожалению, может стать партнером по команде украинца Ильи Забарного.

Кто может перейти в ПСЖ из России?

Ли Канг-Ин и Гонсалу Рамуш с высокой вероятностью летом покинут Париж, ведь не смогли убедить Луиса Энрике в том, что заслуживают постоянную игровую практику.

На их место руководство ПСЖ хочет купить Хулиана Альвареса из мадридского Атлетико и Магне Аклиуша из Монако. Но на этом шортлист летних трансферов чемпионов Франции не заканчивается.

Спортивный советник клуба Луиш Кампуш уже длительное время занимается очень странным делом для высокопоставленного представителя топового европейского клуба – а именно мониторит чемпионат России. Там он положил глаз на полузащитника Матвея Кисляка.

20-летний хавбек не то, чтобы поражал своими показателями: как пишет Transfermarkt, представитель страны-агрессора имеет 6+6 по голам и ассистам в тамошнем чемпионате. Несмотря на это, он имеет достаточно высокий ценник – 20 миллионов евро.

Позорной ситуацию делает тот факт, что Кисляк – игрок ЦСКА, то есть армейского клуба, напрямую связанного с деятельностью российских военных, которые уничтожают украинские города, убивают гражданское население, пытают пленных и совершают военные преступления. И с таким человеком боссы ПСЖ предлагают играть украинцу Илье Забарному.

Как Забарный реагирует на то, что приходится играть с россиянином?

О наличии в команде российского голкипера Матвея Сафонова было известно еще пол время оформления трансфера Ильи Забарного из Борнмута в ПСЖ летом прошлого года.

Справка. За Забарного клуб из Парижа заплатил англичанам 63 миллиона евро плюс 3 евро бонусами, что сделало Илью вторым самым дорогим футболистом с украинским паспортом после Михаила Мудрика.

Сперва сообщалось, что ПСЖ продаст Сафонова, чтобы обезопасить раздевалку от конфликтов между украинцем и представителем страны-агрессора. Сам Забарный якобы был согласен на переход в парижскую комнаду лишь при условии того, что его пути с Сафоновым не пересекутся.

Но ПСЖ не просто оставил россиянина в команде, но и постепенно в течение сезона сделал его первым номером, пока у Луки Шевалье проблемы с травмами, а Джанлуиджи Доннарумма вообще ушел в Манчестер Сити.

Теперь Забарному приходится играть с россиянином, и вряд ли ситуация изменится к лучшему в следующем сезоне. Сам Илья избегает комментариев о том, с кем приходится делить раздевалку.